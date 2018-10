Carlos Larraín sobre Bolsonaro: No es la encarnación del demonio como quiere la izquierda

El exsenador de Renovación Nacional Carlos Larraín se refirió al debate que se ha armado en torno al candidato a presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien es el favorito para ganar la segunda vuelta el próximo 28 de octubre.

Según informa El Mercurio, Larraín aseguró que se ha sobredimensionado el asunto, ya que "me parece un fenómeno que hay que seguir de cerca. No sabemos lo que es en realidad. Puede hacerlo bien como puede ser un desastre, pero ciertamente no es la encarnación del demonio como quiere la izquierda".

Respecto al viaje que realizó Jacqueline van Rysselberghe a Brasil para reunirse con el ultraderechista, el abogado expresó que le hubiese gustado que algún RN se encontrara con Bolsonaro, porque "ese fenómeno puede repetirse en otras partes si acaso la izquierda profundiza en la idiotez", indicó.

En esa línea, aseguró que Renovación Nacional "no podrá estar nunca tranquila, porque es así, inquieta". Sin embargo, manifestó que la ve muy firme detrás de Mario Desbordes, quien representa al partido frente al Gobierno.

Por su parte, Carlos Larraín se encuentra ayudando a su partido, agregando que "me meto en mis asuntos universitarios, tengo contactos con los movimientos de la centroderecha universitaria, ayudo en lo que puedo a Mario".