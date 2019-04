Carlos Gajardo disparó contra senador Letelier: 'No aprenden que no deben intervenir'

El exfiscal Carlos Gajardo calificó como una excepción a la norma la suspensión de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua por eventual corrupción

En conversación con ADN Hoy, el abogado sostuvo que "los hechos son bastante graves, pero tiendo a pensar que deben ser de carácter excepcional (...) En general, no es común. No está en nuestro análisis o estudios de cosas que puedan pasar, que efectivamente jueces puedan recibir dinero para ejecutar sus fallos".

Pese a ello, Gajardo acusó que "hay mecanismos de decisiones en nombramientos que hacen la Corte de Apelaciones y Suprema, que son bastante poco transparentes y opacos".

"Lo que sí hay es una sensación muy fuerte de que prima el conocimiento de las personas, la amistad o ciertas vinculaciones a grupos de poder. Se ha puesto de relevancia en estos días el extremado poder que tiene la masonería en el poder judicial y también en la Fiscalía", subrayó.

El exfiscal también se refirió a otros casos de corrupción, como Corpesca y SQM, y sostuvo que "han sido estas últimas semanas bien complejas para la administración de justicia. Hubo varias noticias bastante desalentadoras de manera sucesiva".

"El sobreseimiento de Pablo Longueira es una mala noticia del sistema. La explicación de aquello tiene que ver exclusivamente con que un órgano administrativo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) decidió no presentar querella en un caso, que si uno lo compara con otros, sin duda ameritaba dicha presentación. Por lo tanto, pone nuevamente en el tapete la discrecionalidad del servicio en esto, las presiones políticas que hubo, etc.", indicó.

También apuntó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien previo al inicio del juicio a Jaime Orpis "casi puso las manos al fuego por el exsenador, su frase exacta fue 'tengo plena confianza en la conducta de Jaime Orpis'. A las pocas semanas, el exsenador Orpis ha confesado a la comisión de graves delitos y queda en entredicho esa supuesta 'plena confianza'".

"Sumo también en estos episodios la conducta que tuvo el senador Juan Pablo Letelier (...) él concurre, le pide una entrevista al fiscal nacional para tratar la situación que estaba ocurriendo en Rancagua, lo que ya me parece inapropiado. El fiscal nacional le da la entrevista, creo yo debiendo habérsela negado. Lo más grave es que, tras esa entrevista, ese mismo día, el fiscal nacional decide apartar a los fiscales Arias y Moya de una de las aristas de este caso", manifestó.

Para Gajardo, "me parece que los políticos y los senadores no aprenden que no deben intervenir en causas que estén en actual tramitación (...) hay poco respeto por las instituciones".

