Cardenal Ricardo Ezzati: "Quiero pedirles misericordia y perdón"

El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, pidió "misericordia y perdón" al término del X Sínodo de la Iglesia Católica.

"Sé y tengo plena conciencia que como ustedes, más que ustedes, tengo debilidades y flaquezas (...) Yo quiero acoger y acojo aquí y se los digo con el corazón abierto, la crítica, la indignación, la rabia que más que alguno ha manifestado", dijo al término del X Sínodo de la Iglesia Católica.

Ezzati, asimismo, recordó que cuando asumió el 11 de enero del 2011 "no tenía idea que al día siguiente, el 12 de enero, el nuncio apostólico -entonces Giuseppe Pinto- me entregaría el veredicto de una causa que había durado más de cinco años y que recogía años de historias, años de abusos, años de una actitud soberbia, que el Papa Benedicto, después me dijo, a los cinco meses, que 'había sido un problema ideológico gravísimo culminado también con el abuso sexual y, lo más grave, revestido de un ropaje de religiosidad'".





El cardenal se refería al expárroco de El Bosque Fernando Karadima, "un caso ha seguido presente como si fuera un constante temporal que se repetía con tempestades cada vez más fuertes", dijo.

"Y es el tema que justamente el Papa Francisco nos ha querido ayudar, no a resolver, sino a enfrentar con renovado impulso, con renovada vergüenza, con un renovado dolor (...) para poner remedio a una enfermedad tan grave, tan mortal, que a pesar de todos los esfuerzos hechos, ustedes a lo largo de estos días también han manifestado sentir como un dolor inmenso, una herida profundísima", cerró Ezzati.