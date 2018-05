Cardenal Errázuriz no viajará a Roma a cita de obispos con el Papa por abusos

El arzobispo emérito de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, no viajará a Roma para participar en el encuentro que convocó el Papa con los obispos chilenos para la próxima semana.



De acuerdo a La Segunda, la decisión del clérigo responde a su agotamiento por las polémicas, en torno a su participación en los casos de abusos sexuales de Fernando Karadima, en donde las víctimas lo sindican como uno de los principales encubridores.



A esta razón, se suma que en la casa de huéspedes del Vaticano no hay habitaciones disponibles para la fecha de la cita.



No solo Errázuriz se perderá la actividad, sino que también lo harán Andrés Arteaga, obispo auxiliar de Santiago y también vinculado a Karadima, al igual que monseñor Bernardino Piñera y Jorge Medina.