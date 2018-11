Carabineros suspendió los entrenamientos de efectivos en Colombia

El general director de Carabineros, Hermes Soto, aseguró que "por ahora" la institución no enviará más efectivos a capacitarse a Colombia, luego de las críticas generadas contra el Comando Jungla por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

"No tenemos proyectado seguir enviando gente para capacitarse allá, durante este y el próximo año", dijo a La Tercera.

"Todo esto lo tenemos que evaluar con el gobierno", agregó.

En su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Hermes aseguró que 23 de los 40 efectivos que están en La Araucanía fueron capacitados por la Policía Nacional de Colombia. Quince de ellos rindieron el curso este año, el resto lo hizo desde 2007 en parejas.

"No hay más Carabineros capacitándose actualmente en esta materia. ¿Por qué el curso se denomina Comando Jungla? No lo sé. La policía de Colombia lo denomina así, no nosotros”, explicó Soto.