Carabineros asegura que "no vio ni tuvo contacto" con Arturo Vidal en el Hotel Monticello

Traslos incidentes que supuestamente provocó Arturo Vidal en el hotel del casino Monticello, Carabineros de Chile acudió hasta el lugar de los hechos y descartó haber visto al jugador de la Roja.



"Ante un llamado telefónico, Carabineros acude al hotel Monticello debido a que un grupo de personas que se hospedaban en el hotel habían cometido ruidos y desórdenes en las habitaciones que ocupaban", dijo el Prefecto Juan Baeza.



No obstante, el oficial aclaró que no observó ningún hecho en "forma flagrante", pese a haber sido informados por personal del hotel que personas vinculadas a Vidal protagonizaron incidentes.



"Carabineros no tuvo contacto con esta persona (Vidal) y no la observó en el lugar de los hechos. Este hecho se denunciará de oficio en el Ministerio Público con los antecedentes entregados", concluyó el Prefecto.