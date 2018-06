Carabinero de incidente con Uber afirmó apuntar "a la parte inferior del cuerpo, bajo la cabeza"

El cabo 2º Blas Villarroel declarará como imputado en la investigación por "lesiones" y "homicidio frustrado" que está realizando la fiscalía luego que el carabinero disparara dos tiros contra el chofer de Uber Rodolfo Muñoz el pasado 13 de junio en el Aeropuerto de Santiago.

"Me percato que Rodolfo enciende el motor y me atropella, empujándome unos pasos hacia atrás, por lo que desenfundé mi armamento de servicio, manteniéndolo en 45 grados, apuntando hacia el capó del vehículo, apegado a mi costado derecho, tomándolo con mi mano derecha, con el dedo fuera del disparador, ordenándole al conductor a viva voz, bájate, bájate del vehículo. Repitiendo esto en reiteradas ocasiones, (él) haciendo caso omiso a la orden antes señalada", señaló la primera declaración del funcionario de Carabineros antes de ser imputado.

El suboficial justificó el ataque asegurando que buscó "resguardar mi integridad física, que se vio vulnerada, haciendo uso racional de la fuerza, utilizando el arma letal para repeler el ataque", relatando que en el "instante en que me desplazo hacia el costado, no logrando evitar que -producto de que este acelera- me caigo sobre el capó del vehículo realizando dos disparos directos al conductor. Siempre apuntando a la parte inferior del cuerpo, bajo la cabeza, ya que la finalidad era detener la acción del conductor y no quitarle la vida".

La próxima semana la fiscalía convocará como imputados tanto al cabo Villaroel como a Muñoz, ya que existen dos investigaciones: La formalizada esta semana donde ya declaró el carabinero, y una segunda que abrieron de oficio contra el funcionario policial.