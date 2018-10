Carabinero agredido en el INBA: Traté de pararme, pero la furia de los atacantes me lo impidió

Raúl Enrique Quintanilla, el cabo segundo de Carabineros agredido por estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA), relató su experiencia al ser atacado con patadas en la cabeza, en el patio del establecimiento.

"Lo que más pena me dio fue ver la reacción que tuvo mi madre, mi papá y mi familia al ver el video y la furia con la que atacaban los estudiantes", dijo en un video, publicado por La Tercera.

El uniformado relató que, como funcionario de Fuerzas Especiales, intervenía en una manifestación de estudiantes.

"Fue en esos momentos cuando me patean y caigo al piso. Traté de reincorporarme, pero la furia de los que me atacaban me lo impidió. Me arrebatan el casco y comienzan a darme patadas en el cráneo, en mi cara y pierdo la conciencia", dijo.

"Voy a salir adelante, me recuperaré y seguiré siendo lo que elegí, un carabinero de Fuerzas Especiales para poder cumplir a cabalidad con mi juramento y servir a mi Patria", agregó.