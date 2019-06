Carabinero acusado de matar a Catrillanca: 'Pido perdón por haber participado en ese procedimiento'

Poco más de seis meses han pasado desde la muerte de Camilo Catrillanca, joven comunero Mapuche que fue asesinado en un operativo policial en la comuna de Ercilla y quien se convirtió en el símbolo del conflicto de la causa mapuche en el sur del país.

En ello, el sargento de Carabineros, Carlos Alarcón, que está formalizado por la muerte del comunero mapuche, reveló detalles de lo sucedido esa tarde del miércoles 14 de noviembre del año pasado: "nos comunicaron que los individuos se estaban bajando de los vehículos robados y empezaron a dar sus características. También indicaron que dos de ellos se subieron a un tractor azul", partió contando.

En la conversación con Revista Sábado, Alarcón sostuvo que al momento de dar con los comuneros procedió a gritar: "¡Alto, Carabineros. Párate ahí, párate ahí!. Entonces el tipo se dio a la fuga y se me pasó la brillante idea de hacerle puntería a una zona baja del tractor, que es una pala metálica. Yo dije: 'Lo voy a hacer para que los tipos desistan de la huida'. (...) Si hubiese estado claro en la intención de matar a las personas, lo hago cuando los tuve en frente".

Respecto a los momentos posteriores a la muerte de Catrillanca, el sargento confesó que: "cuando vi a Camilo sentado en el asiento del conductor, con la cabeza inclinada hacia la derecha y con la herida. Pasaron mil pensamientos. Dije: 'la puedo hacer cortita y me pongo el fusil debajo de mi boca y me disparo'. Se me pasó eso por la mente, por muy cristiano que sea. Me hubiese ahorrado todos estos malos ratos que estoy haciendo pasar".

Al finalizar, Alarcón dijo que: "le diría a Marcelo Catrillanca que lamento mucho cómo terminó ese procedimiento. Muchas veces he tenido la intención, si se me da la oportunidad, de hablar con él personalmente. Le pediría perdón, no asumiendo que fui yo el que le quitó la vida a su hijo, pero pido perdón por haber participado en ese procedimiento. Por haber causado dolor a esa familia", cerró.