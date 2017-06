Capturan a conductora de furgón que arrolló a niña de 7 años en Ñuñoa

Detenida y a la espera de ser formalizada por cuasidelito de lesiones graves y por escapar sin auxiliar a la víctima quedó María Eugenia Viteri Fuentes (68), acusada de atropellar con su furgón escolar a una niña de 7 años -de padres taiwaneses- el lunes en la mañana en la comuna de Ñuñoa.

La mujer fue capturada 24 horas después del atropello en la esquina de Fernández Concha con José Domingo Cañas, por donde caminaba la pequeña en compañía de su madre y hermano de cinco años mientras se dirigía al Colegio Suizo.

En ese lugar, la niña fue alcanzada por el vehículo de transporte, que no respetó el ceda el paso y siguió su camino sin prestar auxilio. Fue 24 horas después que la conductora fue ubicada realizando la misma ruta y con menores abordo.

"En primer instante, ella niega su participación en estos hechos, pero las pruebas periciales realizadas tanto a las cámaras de seguridad como las pericias de la SIAT y Labocar al furgón y en el lugar, hemos llegado a la convicción de su participación en los hechos", dijo el fiscal de zona metropolitana Oriente Ernesto Navarro.





El padre de la niña calificó el hecho como inhumano. "Alguien que conduce un vehículo escolar debería andar con mucho cuidado. Aparte, atropellar a una niña de 7 años, sin restarle atención y arrastrarla más de 100 metros no es un acto humano, no tiene lógica para mí", dijo.

Agregó que su hija permanece en coma inducido y conectada a un ventilador mecánico en la Clínica Alemana. "Sigue estable, pero con riesgo vital. Estos dos días son bastante importantes para el desarrollo de lo que tiene ella en el cerebro", afirmó.

El coronel Jorge Valenzuela, jefe de la SIAT de Carabineros, describió que "al efectuar un viraje hacia la derecha podría pensarse que -en este caso- más que un impacto de alta energía fue un empujón que le da el vehículo al cuerpo de la menor".

"Y por circunstancias que se evalúan no se percata o eventualmente si así fue, no constató las consecuencias del empuje que realizó a baja velocidad", apuntó sobre la mujer, quien además será formalizada con la agravante de la Ley Emilia al no bajarse del automóvil a prestar auxilio a la víctima.