Capellán de Gendarmería: "Es gravísimo que Chile todavía tenga espacio de vulneración de DD.HH."

El capellán de Gendarmería, Luis Roblero, conversó con ADN Hoy respecto a la polémica por la difusión del video de dos ciudadanos ecuatorianos que fueron torturados por otros reos al interior de una cárcel.



"Me parece gravísimo. Llama la atención que el estado de derecho pareciera que de tiempo en tiempo en Chile se pone como en cuestión. Primero fue un grupo de personas que pensaban ideológicamente de una manera, después otras personas que tenían una orientación distinta. Y así Chile se va de tiempo en tiempo negando en la práctica el respeto a la dignidad de todos lo que habitamos en esta tierra", dijo el sacerdote.



"Que ocurren violaciones de los derechos humanos en las cárceles, sí. Que los principales violadores de los DD.HH. son los gendarmes, no. Hay una situación que se arrastra de siempre, una ausencia de estado dentro de ese mundo", agregó.



Además, señaló que el problema no involucra solo a los reos, sino que a los mismos funcionarios que son víctimas del abandono y de las condiciones laborales que los privan de un trabajo con mayor dignidad.







"Sobre todo cuando se trata de un espacio tan complejo como es una cárcel (…) Que Chile todavía tenga espacio de vulneración de derechos humanos después de todo lo que hemos vivido, me parece gravísimo", indicó.



Respecto a las opiniones en las redes sociales por el asesinato de Margarita Ancacoi Huircán en el barrio República, el sacerdote señaló que "hay un clamor ciudadano que rechaza este tipo de situaciones; que pide una justicia eficaz, que se haga cargo del dolor de la víctima y de hacer justicia con el victimario".



Para Roblero hay una sospecha en la ciudadanía que los crímenes de esta envergadura no son bien tratados del todo. "Con encerrar a una persona no es suficiente para hacer justicia. A esa persona hay que reparar qué lo llevó a delinquir con esa brutalidad", añadió.



Por último, aseguró que en Chile las personas juzgan a alguien antes de que la justicia determine su responsabilidad en los hechos. "Te acusan públicamente de algo y ya estás condenado. No respetamos el espacio y el tiempo necesario para que exista un juicio justo. Lo que está pasando en las cárceles de Chile es grave y no lo queremos ver hace muchísimo tiempo", concluyó.