Cancillería recibirá este lunes al embajador de Francia en Chile por asilo a Palma Salamanca

Continúan los coletazos de la determinación del gobierno de Francia de otorgar asilo político a Ricardo Palma Salamanca a poco más de un mes de que se realice su juicio de extradición.

El Ministro del Interior Andrés Chadwick anunció que convocaron al embajador francés en nuestro país para hacerle ver el descontento por la determinación y pedir las explicaciones correspondientes.

Esta reunión se realizará el día lunes según información difundida por el canciller Roberto Ampuero a medios de comunicación durante su viaje en China. El mismo Canciller sería quien va a presidir la reunión.

Otra arista no menor en toda esta situación es el hecho de que La Moneda aún no ha designado un embajador en el país galo. Al respecto se refirió el Presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes, criticando por todavía no haber hecho la designación, situación que, para él, afectó en el otorgamiento del asilo.

Esta decisión fue entregada por el gobierno Francia, mientras que la extradición la determinarán los tribunales. Ambos órganos, dentro del Estado, son independientes.