Canciller y postura de Chile por Pacto Migratorio: El texto de la ONU choca con las normas del país

El canciller, Roberto Ampuero, dio más detalles en torno a la decisión de Chile de restarse del Pacto Migratorio de la ONU, además de la postura del Gobierno, ratificada por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubiulla, de que "la migración no es un derecho humano".



Sobre el tema, sostuvo que "los migrantes tienen derechos, pero cada país es soberano de fijar sus propias reglas de migración. Nadie puede decir que Chile está contra el multilateralismo y los derechos humanos".



Ampuero recalcó que la posición del Estado es la de tener las puertas abiertas a aquellos migrantes que vienen a contribuir, no así a "quienes quieren venir a violar nuestras leyes. Hay que respetar las normas".



"El texto de la ONU choca con las normas de Chile. No establece la distinción entre un migrante regular y uno irregular", advirtió.