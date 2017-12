Canciller sobre Galvarino Apablaza: "Las posibilidades de extradición aumentan"

El canciller Heraldo Muñoz se refirió a la decisión del gobierno argentino de quitar el estatus de refugiado político a Galvarino Apablaza señalando que "las posibilidades de extradición aumentan, pero se debe respetar el debido proceso".

Ésto en referencia a que pese a la medida tomada por el gobierno de Mauricio Macri, Apablaza puede apelar a la decisión, dificultando su extradición al país, la que ya fue otorgada por los tribunales chilenos.

Muñoz explicó que "esta información la recibimos el día de ayer, pero tiene que ser comunicada formalmente. Entendemos que el afectado ya ha sido comunicado de esta decisión".

Respecto a la posible politización del tema en el marco de las elecciones presidenciales, el secretario de Estado fue enfático en señalar que "ésto no tiene ningún ángulo para politizarse porque ha habido un claro acuerdo en que no debe haber impunidad, y las personas que están sospechosas en un acto como el asesinato a un senador deben responder a la justicia. Esto no significa a priori condenarlos".