Canciller desliza una crítica a Trump por los "países de mierda"

El Ministro de relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, usó su cuenta de Twitter para referirse a los dichos de Donald Trump, quien se refirió a Haití, El Salvador y naciones africanas como “países de mierda”.

"A propósito de personas de "shithole countries" (expresión en inglés usada por el Presidente de Estados Unidos). Sean bienvenidos a Chile. Los pobres son aporte a emprender y mejorar sus vidas y la de los países que los reciben. Los miles de haitianos ejemplo en Chile", escribió el canciller, mensaje que luego replicó en inglés.

Regarding immigrants from "shithole countries", Chile is proud to continue receiving many thousands of Haitians and persons from poor countries or looking for better future. Migrants into Chile come from Haiti, Dominican Rep, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia and others.