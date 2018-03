Canciller Ampuero critica a Evo Morales por apoyo de Maduro en demanda marítima

El canciller Roberto Ampuero no quedó ajeno al apoyo de Nicolás Maduro a Bolivia por la demanda marítima contra Chile en la Corte de la Haya.



El ministro de Relaciones Exteriores criticó a Evo Morales tras el comunicado del mandatario venezolano, donde Maduro expresó su "solidaridad al Gobierno y al Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia por su coraje y valentía frente a esta causa".



"Evo Morales, al aceptar este apoyo, lo que está demostrando es su aislamiento internacional. Cuando usted necesita el apoyo de Nicolás Maduro en el mundo de hoy es porque está en una situación muy débil", expresó el canciller en su cuenta de Twitter.



Además, hizo un llamado a que otros países no se involucren en un asunto de carácter bilateral y calificó la relación Morales-Maduro como mandatarios que quieren perpetuarse en el poder.



"Sabemos cuáles son las razones por las cuales Evo Morales y Nicolás Maduro marchan unidos en esto. A ambos los une algo que rechazan sus pueblos: el deseo por perpetuarse en el poder. Este es un asunto absolutamente bilateral y Chile espera que no haya terceros que se involucren en este asunto", finalizó.



Agradecemos al hermano Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su homenaje a nuestros héroes que defendieron Bolivia de la invasión chilena de 1879 y su solidaridad a la lucha de nuestro pueblo para recuperar el derecho de salida soberana al Océano Pacífico #MarParaBolivia pic.twitter.com/U8kXFyH3dV — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 24, 2018