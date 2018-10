Camioneros: Que al Gobierno no se les ocurra subir el impuesto específico al diésel

Durante toda la mañana del sábado, los dueños de camiones estuvieron reunidos para analizar las medidas que se estudian con respecto al alza de los combustibles, situación sobre la que el propio Presidente Sebastián Piñera indicó que se estudia qué métodos aplicar.



Desde temprano la Asociación de Dueños de Camiones estuvo reunida en la cita que congregó a los gremios del Maule, O'Higgins con la Confederación Nacional, encabezada por Juan Araya.



El problema de las alzas de los combustible ha hecho que los trabajadores realicen sus faenas con pérdidas, por lo que se evalúan medidas de presión, como por ejemplo lo que postula un sector que es iniciar una movilización, mientras que otros esperan congregar a una mayor cantidad de afectados para así analizar los pasos a seguir.



Sobre la situación, Piñera manifestó que "estamos estudiando la posibilidad de algunos cambios para los impuestos a las gasolinas y el diésel, pero no hago promesas. Lo estamos estudiando y no tengo una respuesta (más concreta) en este momento".



Por su parte, Araya expresó que lo anterior "no sé si da una solución. Cuando se quieren cambios, (esperamos) que se consulte con los afectados. No vamos a permitir que el impuesto suba más de 1,5 UTM. El Gobierno va a entender, porque no es un conflicto solo con ellos, pero que no se les ocurra subir el impuesto específico al diésel para equipararlo con la gasolina".