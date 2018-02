Camioneros: "La tarea prioritaria del intendente Mayol es restablecer el Estado de Derecho"

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, se mostró confiado en la capacidad del próximo intendente de La Araucanía, Luis Mayol, para lidiar con la violencia en la zona.

"La tarea prioritaria del intendente Mayol es restablecer el Estado de Derecho. Porque en esa región las mayores víctimas no somos los camioneros ni la gente que va a los templos, son las familias más pobres que pertenecen a la asociación de víctimas de la violencia rural, que son más de 500", dijo en ADN Hoy.

"Cuando no se puede trabajar tranquilo, cuando no se puede vivir tranquilo, obviamente no hay Estado de Derecho", agregó.

Pérez dijo que el gobierno de Sebastián Piñera deberá modificar la ley antiterrorista y permitir, entre otras cosas, los testigos protegidos y los agentes infiltrados. "Tiene que afanarse en forma urgente para crear una institucionalidad para que exista inteligencia verdadera", dijo.

Además, propuso la utilización del Ejército para hacer frente a los actos de violencia en La Araucanía. “Tenemos temores antiguos, si estamos viviendo en un año distinto, lo que ocurrió en los setenta ya es pasado”, afirmó.