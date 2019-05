Cadenas de cines del país desmienten declaración del Alcalde de Santiago

Polémica ha causado la medida del alcalde Felipe Alessandri de combatir la violencia en el Instituto Nacional, a través de comenzar a revisar las mochilas de los alumnos del establecimiento.

El jefe de la comuna declaró que "uno va al cine y le revisan el bolso por si lleva comida. Esta es una medida de carácter voluntario, en la vía pública la realiza Carabineros y es de carácter legal. Dígame usted qué prevalece, el derecho a la intimidad o el derecho a la seguridad".

Ante la polémica, diversas cadenas de cine del país contestaron al alcalde, declarando que en los recintos no se realiza la práctica que él acusó.

"Nosotros no revisamos bolsos", "No se revisan mochilas" y "Eso no se hace", fueron los comentarios que dejaron los lugares de entretenimiento a la autoridad.