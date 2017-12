Cabrero: Juez concede deseo navideño a niño y podrá pasar las fiestas acampando con su padre

Un juez de Cabrero le concedió el deseo navideño a un niño que con una carta manuscrita pedía poder pasar tres días acampando con su padre que se encuentra cumpliendo reclusión domiciliaria nocturna.

El pequeño Fernando llegó este jueves al Juzgado de Letras y Garantía de Cabrero, causando sorpresa entre los funcionarios con su mensaje destinado al magistrado Eduardo Fritz.

Luego que el juez revisara los antecedentes del padre, llamado también Fernando, concluyó que la petición del menor bajo el marco de los derechos del Niño debía tomarse con seriedad por ser un sujeto de derecho, por lo que analizó jurídicamente la situación y decidió acoger la solicitud.

Fernando padre está cumpliendo desde septiembre de este año dos condenas de 540 y 61 días por conducción en estado de ebriedad, donde la baja gravedad del delito y el cumplimiento ejemplar del condenado fueron los factores para solventar la resolución desde un punto de vista estrictamente legal.

"Como buen abogado, el pequeño fundamentaba su petición en que no había pedido regalos en estas fiestas y que había pasado a quinto básico con un promedio 6.3. Nos pareció que tenía antecedentes suficientes y que era un gesto muy noble de su parte", explicó Fritz.

"Yo sentía pena por mi papá porque no podía hacer nada; no podía salir y se me ocurrió esta idea. Le insistí a mi mami para que me apoyara y viniéramos a dejar la carta. Le agradezco al juez porque ahora podremos salir a acampar a Campanario, cerca de un río", indicó Fernando. "Voy a dar una sorpresa a mi papá, le entregaré la carta y le diré que no cometa nuevos errores", sentenció.