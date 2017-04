Bruno Villalobos sobre acusaciones que lo vinculan al fraude: "Ellos son los delincuentes"

El director de Carabineros, Bruno Villalobos, se refirió a las acusaciones que señalan que él sabía el fraude al interior de la institución.

En conversación con 24 Horas, comandante (R) Patricio Morales aseguró que Villalobos, cuando se desempeñaba como jefe de inteligencia "estaba en pleno conocimiento" del desfalco.

Al respecto, la autoridad indicó que "yo desconozco todo lo que está diciendo el comandante, él está inculpado de algunos hechos delictuales, que él responda lo que está diciendo".

"Yo como director de inteligencia no tenía conocimiento de estos hechos, si no los habría denunciado", sentenció.





Respecto a Morales, el director de la institución sostuvo "ahora hay que preguntarle a él si tenía conocimiento de todo esto y era partícipe de la organización delictual por qué no lo denunció él".

"Él es el responsable de eso y él tiene que responder por eso. No ensuciemos una investigación inventando cosas", recalcó.

"Ellos son los inculpados, ellos son los delincuentes que no se traten de lavar la imagen a costilla de nosotros. Que ellos respondan lo que tengan que responder legal y judicialmente", dijo.

Por último, el uniformado llamó a no hacer un festín de este momento. "Nosotros estamos en una crisis, lo he reconocido desde el primer día, pero eso no basta para que hagan un festín de la situación de está viviendo Carabineros", sentenció.

Condominio en Peñaflor

Además, Villalobos reaccionó a la investigación de Ciper, la cual señala que un grupo de generales de Carabineros, entre los que se encuentra, son propietarios de un condominio en Peñaflor que no paga contribuciones.

"El general Villalobos no evita pagar contribuciones", insistió.

"Lo que pasa es que el terreno es un terreno agrícola y, si usted sabe, los terrenos agrícolas no pagan contribuciones, tenga una o dos casas, lo dice la ley. Yo no estoy ni faltando a la ley ni dejando de pagar contribuciones. Dejen de crear una cortina con respecto a la función que estamos cumpliendo nosotros", subrayó.