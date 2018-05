Brujo de Licantén se defiende de acusaciones: "La niña solicitó mi protección"

El único imputado por el secuestro de una menor de 11 años en Licantén, José Navarro Labbé, redactó una carta desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua, donde se encuentra en prisión preventiva a la espera de su reformalización por abuso sexual el próximo 18 de mayo.

Según publicó La Tercera, el denominado Brujo de Licantén aseguró que durante los ocho días que permaneció con la niña "no fue que yo me la haya querido llevar, muy por el contrario, ella es quien me solicita mi protección, ya que el abuelo la quería matar".

En la misiva de ocho carillas, Navarro explica que la menor amenazó a su abuelo Rafael Vidal por estar involucrado en el tráfico de drogas en la zona e incluso advierte que la niña estuvo expuesta al consumo de cocaína.





También entregó detalles del momento del secuestro. Según él, el anciano pensaba sepultarlos y por eso había un hoyo cavado en el lugar donde despertó de la inconsciencia.

En su relato, Navarro expone que tras una fuerte discusión se enfrascó en una pelea "a combos" con Vidal. "Yo le pego unas patadas y combos, pero este saca una corta pluma y me proporciona un corte. Tras ello, el viejo enfurecido viene, toma la pala con ganas de decapitar a la niña", cuenta.

Al presenciar este hecho, Navarro detalla que "yo me percato, reacciono, recojo el chuzo y lo golpeo, no con la intención de matarlo, sino de noquearlo".

En ese momento, la niña le pidió irse con él. "Yo le doy mi palabra y hago una promesa de que mientras estuviera conmigo nada le pasaría. Oferté hasta mi vida con tal de que ella viviera para que pudiera contar lo ocurrido", precisó.





Además de narrar los hechos, Navarro utiliza la declaración para acusar que se han pasado a llevar sus derechos durante el proceso investigativo y que el fiscal regional del Maule, Mauricio Richards, "está jugando sucio".

"No se tomó en cuenta el doble intento de homicidio de don Rafael hacia la niña y mi persona, tampoco se ha investigado el tema del tráfico", denunció.

También criticó que no se le ha dado la oportunidad de defenderse, que a su familia "la han amenazado de muerte" y que están "sometiendo a la niña a un juego mental en Concepción con sociólogos y siquiatras".