Brujo de Licantén entregó más antecedentes de rapto de menor: Arranqué de la pandilla de don Rafael

José Navarro, el acusado de raptar y abusar sexualmente a una menor de 11 años en Licantén, entregó una carta con su versión de los hechos.

"Siendo las 22.30 procedo a dejar registro y nota de ellos; los que nos persiguieron el día 3 de febrero de 2018 a mí y a la menor (…). Yo señores no arranqué de los efectivos policiales, si no de la pandilla de don Rafael", escribió el hombre que está recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de su juicio, en un texto publicado por La Tercera.

El imputado, conocido como El Brujo de Licantén, también se refirió a los cargos de abuso sexual. Según su versión, la PDI, meses después de su detención, había "retirado ropa de mi casa".

"¿Quién me garantiza que la Fiscalía no está jugando sucio? El fiscal me reformaliza hoy y hace dos semanas la PDI incautó mi ropa ¿Para qué la incautaron ahora? Supuestamente ahora encontraron residuos míos después de tres meses ¿A quién está protegiendo la Fiscalía?", se preguntó.

Anteriormente, ya había trascendido otra declaración de Navarro en la aseguraba que la niña "solicitó" su "protección".

"No fue que yo me la haya querido llevar, muy por el contrario, ella es quien me solicita mi protección, ya que el abuelo la quería matar", dijo en esa oportunidad.

Ocho miembros de la familia la menor fueron formalizados por narcotráfico.