Brito y acusación constitucional: "No puede funcionar bien un sistema con este tipo de acciones"

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, conversó en La Prueba de ADN acerca de la acusación constitucional contra tres ministros del máximo tribunal que fue rechazada este jueves en la Cámara Baja.

Brito señaló que los supuestos de la acción judicial estaban "equivocados", y que "no puede funcionar bien un sistema con este tipo de acciones".

Respecto a los cuestionamientos por su reunión con el Presidente Piñera antes de que se votara la acusación constitucional, Brito aclaró que "el pleno acordó" la visita y que desde ese entonces "no hemos vuelto a conversar".

"Nosotros fuimos a presentar nuestra preocupación entendiendo que los órganos del Estado funcionan relacionados. El Estado no lo podemos concebir con órganos dispersos que no se comunican, que no interactúan. Lo único que se ha hecho es eso, y lo hicimos de manera franca, a las 12 del día, y no creo que haya más que decir al respecto", concluyó el magistrado.