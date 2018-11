Boric se reunió con Palma Salamanca semanas antes de recibir asilo político para conocer su historia

Ricardo Palma Salamanca recibió asilo político por parte de la Oficina Francesa de Protección a Refugiados y Apátridas (Ofrpra), en una decisión que ha sido sumamente cuestionada por el Gobierno chileno.

Sebastián Piñera y miembros de la oposición cuestionaron y condenaron el beneficio que recibió el autor del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, siendo uno de ellos Gabriel Boric (FA), quien señaló que "asesinar a un senador en democracia no es aceptable".

Sin embargo, el frente amplista terminó por aclarar sus declaraciones manifestando que en 1991, Palma Salamanca no había contado con las condiciones óptimas para un juicio justo.

Según informó La Tercera, Boric mantuvo estas afirmaciones luego de que se revelara que en septiembre de este año tuvo un encuentro con Palma Salamanca, con el fin de conocer de primera fuente su historia.

"Sigo sosteniendo, tal como lo he hecho desde un comienzo, que el crimen del senador Jaime Guzmán no es justificable, pero que la solicitud de asilo, tal como lo entendió la Ofpra, se sustentaba en el hecho de que la justicia chilena había sido cómplice de la dictadura y la ignominia ante las violaciones a los derechos humanos, y que a principios de los años 90 la composición del Poder Judicial era prácticamente la misma de aquella época, por lo que no existían garantías para un juicio justo", explicó el diputado.

Además contó algunos detalles de su reunión con el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), la que se llevó a cabo en su retorno del viaje que realizó a Palestina en compañía de 18 diputados a fines de agosto y que duró cerca de 30 minutos.

"A través de la representante de la familia Palma Brzovic, María Paz Santibáñez (pianista chilena baleada en la cabeza durante una protesta en 1987) surgió la posibilidad de poder reunirse con Ricardo Palma para escuchar su historia", concluyó Boric.

Este no es el único encuentro que tuvo Palma Salamanca por esas semanas en las que se encontraba con firma diaria en Francia, ya que a principios de octubre le estrechó la mano al exministro y exsenador PDD Sergio Bita.