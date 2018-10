Boric estuvo internado en un hospital psiquiátrico por su propia voluntad

El diputado Gabriel Boric reveló que estuvo internado dos semanas, de forma voluntaria, en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile para tratar el trastorno obsesivo compulsivo por el que está con licencia médica.

"Y afortunadamente me fue bien, me dieron de alta y estaré con licencia un par de días más para ir retomando progresivamente la pega que tanto me hace sentido para contribuir a que nuestro país sea un lugar más justo para vivir", escribió en su cuenta de Instagram.

El representante de la región de Magallanes contó que fue diagnosticado "desde chico", pero que naturalizó su TOC y lo mantuvo "a raya a punta de tratamientos intermitentes".

"La presión de la pega, sumado a mi irresponsabilidad de no tratar este tema con seriedad, hizo que el TOC interfiriera mi vida cotidiana".

El ex dirigente estudiantil hizo un llamado a hablar sobre salud mental y aclaró que su condición "no es sencillamente ser ordenado, muy preocupado por la limpieza o la caricatura que últimamente han hecho algunas películas".

"Es una batalla permanente con la mente, que puede afectar la vida cotidiana y que es muy desgastante. Afortunadamente también tiene solución", dijo.