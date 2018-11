Bofill: "Cheyre es inocente y cualquier otra decisión es injusta"

Tras conocerse el fallo en contra de Juan Emilio Cheyre, su abogado Jorge Bofill emitió un comunicado en donde da a conocer la reacción del excomandante en jefe del Ejército.



En el escrito, se manifiesta que "no estamos satisfechos" con el dictamen, además de señalar que el involucrado "es inocente y cualquier otra decisión es injusta".



Bofill señala que Cheyre fue investigado por años y que no participó como cómplice ni como encubridor en los hechos ocurridos en La Serena, en el marco de las pesquisas del caso Caravana de la Muerte.



A las palabras del abogado, se sumaron las del Ejército, entidad que reiteró su absoluto respeto y compromiso con el estado de derecho y su firme convicción que no le compete de modo alguno, emitir opinión sobre las resoluciones que adoptan los Tribunales de Justicia del país en el ejercicio de su jurisdicción.