Bitar defendió el CAE: "La prioridad uno era el acceso a los jóvenes de menos ingresos"

Sergio Bitar, exministro de Educación, defendió la implementación del Crédito con Aval del Estado, instaurado durante su gestión en la cartera, en el año 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, pese a los cuestionamientos que ha recibido el sistema de financiamiento de carreras universitarias.

"He pensado mucho en lo que hicimos en ese momento. Cuando el Presidente Lagos me pidió que me hiciera cargo del Ministerio de Educación, veíamos que los papás que no podían pagar, que no les daban crédito o si les daban, les sacaban un ojo de la cara. ¿Podía el Estado no intervenir? La decisión fue intervenir. E intervenir no habiendo recursos", dijo en entrevista con El Mercurio.

"Me lo he preguntado mil veces. Si tuviera que tomar la decisión en las circunstancias de entonces, haría lo mismo. La prioridad uno era darles acceso a los jóvenes de menos ingresos", agregó.

Según Bitar, los cuestionamientos al CAE son "parte del desconocimiento total de lo que ocurrió o hay una intencionalidad de destruirlo para decir que esa forma de gobernar que tuvo la centroizquierda está obsoleta".