La salida de la Universidad Católica de Canal 13, pues vendió su participación a TV Medios, fue comentada por Beatriz Sánchez.

"En Chile deberíamos tener una ley de medios, en otros países los grandes grupos económicos no pueden estar en diferentes áreas sensibles de la economía", indicó la candidata en #SiYoFueraPresidenta.

Respecto a la crisis económica de TVN, la periodista señaló que "no podemos dejar caer a TVN, creo en la televisión pública y me parece deseable que siga existiendo y que no sea vea como competencia de la televisión privada. Tiene que ser una oportunidad de apertura para que mayor diversidad en los medios de comunicación, que hoy no tenemos".

Además, la carta presidencial del Frente Amplio se refirió a la posible inyección de recursos en el canal. "Las comunicaciones son vitales, acercan a la población y entregan información. TVN debe tener un presupuesto permanente del Estado, que esté mirando su futuro mediante un directorio de excelencia".