Beatriz Sánchez contra Chadwick: 'Mintió o no puede ejercer sus funciones'

La excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, en compañía de la bancada parlamentaria de Revolución Democrática, exigió la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, mediante una carta entregada en la oficina de partes de La Moneda.

Sánchez cuestionó la respuesta del secretario de Estado cuando se refirió a la declaración judicial del exjefe de la Zona Araucanía de Control de Orden Público, Mauro Victtoriano, quien afirmó que el vicepresidente había sido informado de que Camilo Catrillanca estaba desarmado cuando fue baleado por Carabineros.

"Lamentablemente, había interferencias, pudo haberme dicho, pero eso no fue recibido adecuadamente", dijo Chadwick.

"A lo mejor no escuchó lo que no debió haber escuchado, eso es una respuesta que lo sepulta. No se sostiene", dijo Sánchez al respecto.

"El ministro mintió o no puede ejercer sus funciones. Hoy solicitamos al presidente que saque al ministro”, agregó.