Bárbara Figueroa y fin de la huelga de LAN: "No siempre se logran todos los objetivos"

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, llamó a "ser prudentes" sobre los alcances del fin de la huelga de tripulantes de LAN Express.

En conversación con ADN Hoy, la dirigenta reconoció que "no conocemos el detalle del proceso que ha llevado a cabo el sindicato", sin embargo, llamó a ser "cuidadosos" con los análisis, porque "no siempre se logran todos los objetivos".

"Eso no da para que uno pueda sacar cuentas alegres o negativas en procesos que son así, que tienen tensiones y dificultades, que muchas veces tienen que ver con intransigencias", precisó.





Figueroa destacó que la huelga no apuntaba a principales demandas de los trabajadores, como "reajustes o bonos de término de conflictos", sino a condiciones tales como "tiempos de descanso y distribuición de jornada".

Sobre la eventual no extensión de beneficios a trabajadores no sindicalizados, "no nos corresponde a terceros hablar por la organización ni los análisis que puedan hacer en la asamblea".

Para la presidenta de la CUT, los procesos de negociación colectiva en el marco de la reforma laboral "requieren un tiempo de mastique, tanto para la estrategia sindical como empresarial".





"Aquí el empresariado se jugó su carta, y su carta fue el desgaste. Apostaron por agotar a la organización, ponerle la exigencia de la extensión de beneficios a todos los trabajadores de tal manera de ponerlos en un pie forzado", reflexionó.

Figueroa llamó a diferenciar las estrategias con los instrumentos de la reforma, los que calificó de "valiosos", ya que "Chile no está acostumbrado al diálogo social, ni el mundo sindical ni empresarial. Lo que la reforma hace es entregarnos instrumentos para favorecer ese diálogo".

Para la dirigenta, "la intransigencia, no sólo de los sindicatos, sino que las exigencias extremas de los empleadores, lo único que hacen es tensionar e imposibilitar que el espíritu de la norma pueda operar en la práctica".

Patio de Canal 13 ahora. Nos manifestamos contra inminentes despidos. pic.twitter.com/xD9CME9s3F — cristian herrera (@malreportero) April 25, 2018

También solidarizó con el eventual despido de 300 trabajadores de Canal 13 y cuestionó el "plan de shock" de la estación televisiva, propiedad de Andrónico Luksic, que acusó pérdidas de 52 mil millones de pesos.

"¿Es necesario siempre hacer despidos masivos cuando hay ajustes en una empresa?", objetó la presidenta de la CUT, y criticó que la compañía no buscó previamente negociar con los sindicatos.

Para Figueroa, "en esto siempre hay racionalidad, y cuando se cree que no la hay, es cuando llegamos a esta situación, el punto final, donde se toman las medidas más extremas".