Bárbara Figueroa: 600 mil de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo no trabajan en las PYMES

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, conversó en La Prueba de ADN acerca de la propuesta de reajuste al salario mínimo que fue aprobado por la Cámara baja.

La iniciativa, que busca subir de los actuales $276 mil a $300 mil desde el 1 de marzo de 2019, es rechazada por la dirigente sindical ya que su bajo monto "obviamente nos aleja de la superación de la pobreza".

"En la práctica lo que queda demostrado es que el gobierno nunca tuvo la voluntad de negociar con los trabajadores", señaló Figueroa decretando que éste aún es un "debate abierto": "Se contó con seis votos del mundo de oposición que fueron los justos para que se puedan aprobar los guarismos", comentó la dirigente.

Figueroa explica que "600 mil de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo no trabajan en las PYMES, sino en las grandes empresas", y que "el INE dice que los salarios no han repuntado más del 1% anual", por lo que asegura que el cierre de más de 700 empresas en lo que va del año no guarda relación con el costo de la mano de obra: "¿Qué es lo que perjudica a las empresas? ¿Son los salarios o un problema con las grandes empresas que no pagan a tiempo?" se preguntó Figueroa.