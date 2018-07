Baleado en el CDA: "He recibido mensajes de algunos jugadores de fútbol que somos amigos"

Juan Vera Valdés, ADN

Uno de los hinchas baleados en el Centro Deportivo Azul, Joel Riquelme, conversó en profundidad con ADN Deportes, comentando los hechos ocurridos en las afueras del complejo de la U que lo dejaron con una herida en el muslo, pero sin compromiso de nervios ni del hueso.

"El Jolo", como es conocido entre la hinchada universitaria, señaló que esto es un conflicto entre barras pero no al interior de la hinchada de la U. "No hay (pugnas) internas en la U la verdad. Entre nosotros no hay nada, está todo bien en lo que es la gente de la U. Lo que yo veo es que está todo bien, son todos amigos", aseguró.

"Es una cosa de equipos, de colores, no puede ir más allá, es asi", agregó, contando que hace 8 años que no "comete errores", aunque reconociendo que no es la primera vez que se ve involucrado en una situación parecida por ser hincha de la U. "Viví algo así en el 2005, pero fue como una riña entre barras en una carretera. Desde que pasó ello, yo "me retiré", de lo que es una organización o lo que es andar ahí al 100% ocupando tu tiempo en una organización", explicó.

Finalmente, Joel no le da importancia a encontrar a los responsables del tiroteo, ni tampoco espera recibir algo a cambio desde el club. "Yo no soy de pedir ayuda, para mí, al que le nazca sabe donde estoy, donde llamarme. Entonces, si ellos se quieren contactar conmigo, bien, sino, bien también. Al menos he recibido mensajes de algunos jugadores de fútbol que somos amigos y tenemos buena onda, pero eso es más interno mío", relató.