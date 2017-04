Bachelet tras visitar a Nabila: "Vamos a continuar apoyándola"

A tres días de que declararan culpable de femicidio frustrado, lesiones graves gravísimas y violación de morada a Mauricio Ortega, la Presidenta Michelle Bachelet visitó a Nabila Rifo en la ciudad de Coyhaique, en la Región de Aysén.

Al respecto, la Mandataria reiteró el compromiso del Gobierno e indicó que "vamos a continuar apoyándola".

"Esta con buen ánimo y con la disposición de ayudar a otras mujeres que han vivido lo mismo", añadió.

Consultada por la visita, la joven sostuvo que la Presidenta "siempre ha estado pendiente de mí, pero no me esperaba esta visita".

"Fue muy buena, muy cariñosa, muy humilde. Ella me va a apoyar, me va seguir apoyando en mis cosas, mi casa, en mi ayuda psicológica y no me va abandonar ella. Dijo que siempre va a estar pendiente de mí", recalcó.

Tras conocerse el veredicto, la Jefa de Estado manifestó su intención de visitar a la mujer de 29 años.

"Vamos a ver si ella está disponible. Sin duda me encantaría poder visitarla y asegurarle que no está sola", dijo.

La Mandataria se encuentra en la zona por la inauguración del año académico de la nueva Universidad estatal de Aysén.

Cabe destacar que Bachelet visitó anteriormente a Nabila el 18 de mayo de 2016, cuando se encontraba en el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública.