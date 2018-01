Bachelet respondió a las críticas por mensaje de fin de año

La Presidenta Michelle Bachelet salió al paso de las críticas por su mensaje de Año Nuevo, indicando que por más que algunos quieran creer que no se hizo nada concreto durante su mandato, sí se construyó un país que quería más equidad y desarrollo.



En una actividad en la Región de Aysén, la mandataria comentó que "hoy tengo más esperanza que nunca de lo que podemos hacer como país", además de que lo logrado no es solo trabajo de una autoridad, sino de que toda la nación.



En cuanto al cuestionamiento del diputado UDI, Felipe Ward, respondió que por "más que alguno dirá que no hicimos nada o lo que hablaba estaba solo en mi cabeza…estoy convencida de que los niños están mucho mejor hoy que ayer".