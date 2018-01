Bachelet: No es posible una reinserción eficaz si no hay acceso a oportunidades

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió la Política Pública de Reinserción Social y sostuvo que es "un valioso aporte para el avance de la justicia en nuestro país (...) porque es necesario considerar tanto el respeto de las reglas, la seguridad de todos, como las posibilidades que entregamos como sociedad para que quienes cometen un delito, puedan efectivamente comenzar una nueva vida".

El texto contiene 87 medidas de corto, mediano y largo plazo, en siete ámbitos de acción y mecanismos de implementación y desarrollo. "La idea es que quienes le han fallado a la sociedad ayer, reciban hoy las herramientas para no cometer el mismo error y pongan sus capacidades al servicio de nuestra comunidad", precisó la Mandataria.

Entre las medidas están los programas de educación, capacitación y reinserción laboral; un subsidio a la contratación de personas infractoras de ley para el sector privado; el diseño de un nuevo sistema de eliminación de antecedentes penales para mejorar el acceso al mundo laboral; y la instalación de mecanismos para el ejercicio del derecho a voto de las personas privadas de libertad.

Al finalizar, Bachelet manifestó que "no es posible, por otro lado, pensar en una reinserción eficaz, si no hay verdaderamente acceso a oportunidades. La condena no puede ser sinónimo de profundizar carencias que, sabemos, muchas personas privadas de libertad han tenido que enfrentar en sus vidas".