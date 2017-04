Bachelet: "Llamo a las personas a confiar en el Censo"

Durante una actividad en la Región del Biobío, la Presidenta Michelle Bachelet destacó la importancia del Censo y llamó a todos los ciudadanos a participar.

"Yo creo que estamos en buenas condiciones para enfrentar el día de mañana este Censo, estamos optimistas y lo que necesitamos es que los ciudadanos hagan también su parte, que estén en su casa", dijo.

Asimismo, la Mandataria llamó "a las personas a confiar en este Censo, a acoger a los censistas, a entregar los datos que se necesitan".

En esa misma línea, Bachelet felicitó al Instituto Nacional de Estadísticas y a todos los censistas. "Gracias a ellos hemos logrado pasar la meta y estamos en un 108% de voluntarios y funcionarios públicos que se han capacitado", señaló.

"Aquí cuando estamos hablando de un Censo no estamos hablando de un color político, no estamos hablando si tenemos documentación legal o no para estar en Chile, ni la edad que tenemos ni cuanto ganamos, ni en qué trabajamos", recalcó.