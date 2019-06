Avión que llevaba hinchas de la Roja tuvo que ser evacuado por explosión

Un avión con más de un centenar de hinchas que viajaban a apoyar a la selección chilena en la Copa América Brasil 2019, debió ser evacuado por una emergencia antes de despegar del aeropuerto de Pudahuel por una explosión.

El avión, a las 3:20 de la madrugaba, se encontraba a alta velocidad en la carrera de despegue, casi a punto de elevarse, cuando el piloto del avión terminó por abortar el vuelo, al percatarse de la presencia de fuego y posterior humo; bomberos del aeropuerto llegó para evitar que se incendiara el avión.

El vuelo estaba programado para medianoche pero desde la aerolínea Aerodesierto, confirmaron que habían muchos aviones en la pista y que no se podía llevar a cabo la operación de despegue. Pasadas las 1:30 de la mañana, el avión empezó con trabajos de activación de motores y turbinas para la toma de velocidad pero esta operación llevó una hora y media más.

Erwin Chavez y Fernando Abarca, dos hinchas que iban a apoyar a Chile, indicaron que "estábamos a punto de despegar, la gente estaba celebrando, y de repente escuchamos un 'PA'. No sé lo que fue pero saltó una llamarada que todos sentimos arriba, el piloto alcanzó a frenar y no hubo pánico porque todos íbamos alegres", manifestó.

"Desde la aerolínea nos dijeron que había sido un conejo o un pájaro que se había metido en las turbinas", señalaron los hinchas.

El jefe del aeropuerto internacional de Pudahuel, José Luis Rodriguez, señaló que no se registraban lesionados y que no habían rastros de animales o aves en el aeropuerto. "No se conoce la causa, el comandante del avión tomó la decisión de abortar el vuelo", finalizó.

Pero no todas son malas noticias, Erwin Chávez apareció en todos los medios y matinales explicando la difícil situación y al reclamarle a la agencia, le devolvieron el dinero del vuelo y alojamiento, aparte de la posibilidad de negociar con un canal de televisión para transformarse en periodista y despachar cuando él llegue a Brasil.