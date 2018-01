Autor de reportaje: Ningún marista había hablado tan claro de cómo silenciaban los abusos

Marcela Arancibia, ADN

Mientras siguen las reacciones por la confesión del vocero de los Hermanos Maristas de Chile, Mariano Verona, el periodista que escribió el artículo, Guillem Sànchez, admitió en ADN que "no había escuchado" a un representante de la congregación "hablar con tanta claridad de cómo se habían silenciado los abusos sexuales".

"Los maristas son una organización mundial que está en casi 80 países del mundo (...) hasta no sé tanto estos casos no se denunciaban (...) Ya sabíamos que era así, porque en Barcelona, por ejemplo, aparecieron muchas víctimas que explicaban que ellos sí habían avisado al colegio, sus familias habían protestado y que el colegio no había hecho nada o que, incluso, les había pedido que no denunciaran", contó.

Sànchez detalló que el reportaje a Verona surgió después que un exalumno del colegio Alonso de Ercilla lo contactó vía Twitter, donde le señaló que "en Chile estaba arrancando lo mismo que lo que explicamos en los colegios de Barcelona (...) Así que le empezamos a tomar atención a la distancia".



Crédito: www.maristas.cl Crédito: www.maristas.cl

"El caso de Chile se convierte en algo muy interesante, porque el régimen de prescripción de abusos sexuales se parecen muchísimo al español. En España, todos los delitos que se denunciaron en el caso marista de los colegios de Barcelona ya estaban caducados y en Chile también", comentó el periodista del diario "El Periódico".

Y agregó: "Sólo hay unos pocos (casos) de Barcelona que son precisamente del profesor que más denuncias acumula, que se llama Joaquín Benítez y que sí será juzgado (...) La justicia chilena parece ir más allá. Un procedimiento que lo que quiere es investigar el posible delito de encubrimiento".

Sànchez, por último, aseguró a este medio que el vocero de los Hermanos Maristas de Chile, Mariano Verona, "me habló explícitamente del dolor que han sentido durante estos meses cuando han ido apareciendo estas víctimas".

"Sí que hay arrepentimiento por parte de la gestión que hizo la Congregación de todos estos casos y sí hay un reconocimiento explícito de que las cosas se hicieron mal", concluyó el español.