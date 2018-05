Autor de Pescado Rabioso, leyes de pesca y luchas de poder: "La pesca ha sobre invertido en barcos"

El periodista Carlos Tromben visitó ADN Hoy para conversar sobre su nuevo libro "Pescado Rabioso, leyes de pesca y luchas de poder", donde realizó una investigación económica sobre las regulaciones y los casos de cohecho.



Respecto al caso Corpesca, en el que el senador Jaime Orpiz fue desaforado, aseguró que "cuando se aprobó la Ley quedó con esta teñida, no por corrupción, sino por esta cosa de las siete familias que constituía lo que en la literatura del derecho económico se llama un regalo regulatorio. Se le había regalado una renta económica a una serie de empresas, al margen de los criterios de libre competencia y una serie de cuestionamientos por ese lado".



"Pero cuando apareció la judicialización, de un acto de hecho, la motivación fue, ¿qué tiene la pesca para haber sido objeto de tantas revisiones legislativas? ¿Por qué no hemos podido dictar una Ley de pesca definitiva que zanje el tema? ¿No habrá un desperdicio grave de recursos legislativos en esto?", agregó.





Manifestación en Talcahuano por la Ley de pesca.



Para el también novelista fue curiosa la designación de Pablo Longueira como ministro de Economía en 2011. "Me llamó mucho la atención que Sebastián Piñera lo llamase al gabinete y a ese ministerio, puesto que había una historia de desencuentro virulenta entre ambos. Prácticamente ellos siempre se disputaron el liderazgo de la derecha durante una época", indicó.



Además, manifestó que la tramitación de la Ley de pesca fue el fin de la carrera política de Longueira. "Fue la prolongación de la lucha, porque quedó rendido, en el suelo, agotado y cansado. Emprendió una carrera de primarias, de la cual no salió con vida política", añadió.



Al ser consultado por la alta influencia y poder de ciertos sectores políticos a través de la pesca, Tromben explicó que este fenómeno se produce porque "la pesca es una industria bien fregada del punto de vista técnico. Los peces migran, se mueven, eso lleva a que las empresas pesqueras peleen cada pescado. Cada pez que no pesquen lo pesca el rival. La pesca ha sobre invertido en barcos, hay más barcos de los necesarios. Ese exceso de inversión produjo una industria que tiene que invertir mucho en lobby para asegurar su metro cuadrado".



Por último, aclaró que con esta Ley, la industria pesquera pretendía evitar a toda costa la licitación de cuotas de pesca, que se licitara un porcentaje anual y que a través de esa ventana pudiesen entrar otros actores.