Ataque incendiario en Contulmo: Dejan rayado que alude a Catrillanca

Con información de Marcelo Castro, ADN.

Un ataque incendiario se registró durante la jornada en Contulmo, de acuerdo a los antecedentes el hecho se registró en la ruta P 60-R en el sector El Muro, valle de Elicura en la Provincia de Arauco.



En el lugar el fuego arrasó con una casa, bodeha y garage. En el mismo sector, en junio del año pasado había ocurrido una situación similar, en la que desconocidos también quemaron una casa patronal.



La gobernadora de la Provincia de Arauco, María Bélgica Tripailaf entregó mayores antecedentes, en los que detalló el hallazgo de una carta cerca del lugar del ataque.



"Se encontró un rayado, una carta, con una leyenda escrita "Catrillanca vive" ... no se encontraba en el inmueble, si no que distante al lugar", expresó la autoridad.



Cabe recordar que durante los últimos días no se había registrado ningún hecho de violencia en la Provincia de Arauco.