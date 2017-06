Asociación Chilena de Municipalidades: Hay desidia de las empresas eléctricas en la mantención

La caída de árboles producto del temporal es una de las causas que aún tiene a miles de chilenos sin electricidad. La Asociación Chilena de Municipalidades aseguró que la mantención del follaje a la altura de los cables corresponde a las empresas y las invitó a tomar medidas de seguridad a largo plazo y no sólo a reaccionar ante las emergencias.

En conversación con ADN Hoy, el presidente de la agrupación, el alcalde de La Granja, Felipe Delpín, explicó que “nosotros (los municipios) hacemos la poda de árboles, pero podemos actuar hasta cierto nivel. Hacemos un trabajo ornamental y de seguridad, pero hasta cierto nivel”.

“A los cables no podemos entrar, porque hay se requieren otros elementos. Las empresas deben tener equipos especializados en ese tipo de situaciones”, agregó.

Delpín reconoció que la responsabilidad de que los árboles no lleguen a los cables es de los municipios, pero aseguró que muchos no tienen los recursos para realizar los trabajos necesarios. “Estamos haciendo esos trabajos, pero hay que entender que los municipios chilenos muchas veces no cuentan con los recursos técnicos ni económicos para realizar todos los trabajos que nos demandan”, dijo.

El edil aseguró que hay “desidia” por parte de las empresas eléctricas al ejecutar las labores de seguridad del tendido. “Es mucho más grave, porque tienen los recursos económicos, son empresas que facturan miles de millones de dólares, por lo tanto tienen que entregar un servicio que no sólo es la distribución de la electricidad sino que también la mantención”, afirmó.