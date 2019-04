Así funciona la indicación que impide prohibir mascotas en edificios y condominios

Por Camila Jara

Postproducción Claudio Arellano

Una modificación a la ley de copropiedad inmobiliaria, presentada por el Ministerio de vivienda, impediría que los reglamentos de condominios y edificios prohiban la tenencia de mascotas, animales de compañía, perros y gatos en dichas dependencias.

Una iniciativa que toma en cuenta a las más de 600 mil especies inscritas en el registro nacional de mascotas, de las cuales 42 mil corresponden animales que habitan en condominios o departamentos. Cifras que podrían aumentar cuando sea aprobada la normativa que impedirá su prohibición.

Hay quienes celebran la iniciativa, y anhelan compartir sus días con un amigo de cuatro patas, es el caso de María Mercedes, quien vive en departamento en el que primero se permitían animales y luego fueron prohibidos.

Pero no todos están contentos. Algunos critican que los dueños no se preocupan por regular el comportamiento de sus mascotas, y sus desechos en espacios comunes, para que no afecte al resto de los vecinos.

Respecto a la regulación y normas que dueños y mascotas deberán cumplir en espacios compartidos, el Ministro de Vivienda, Cristian Monckeberg detalló la responsbilidad que deberán tener las personas. Al mismo tiempo reiteró que es ilegal que en reglamentos de copropiedad no se permitan animales.

Por su parte, Patricia Cocas, fundadora de la ONG Pro Animal, y coautora de la Ley cholito explicó que la modificación legal es necesaria para definir reglas. Además enfatizó que el hecho de prohibir que alguien viva con su mascota de compañía es contrario a la actual ley de tenencia responsable.







La indicación que ahora será discutida en el Senado con el proyecto de ley, acoge lo que señala la ley 21.020 de tenencia responsable de animales de compañía, en donde los articulos 10 y 11 se especifica la obligación que tiene el responsable de la mascota de mantenerlo en su domicilio o lugar destinado a su cuidado, y prohibe su abandono.

En tanto, deacuerdo a las cifras de la Subdere, en la Región Metropolitana son aproximadamente 28 mil animales los que viven en departamentos , de un total de 181 mil inscritos en el registro nacional de mascotas, de ellos 21 mil son perros y 6 mil son gatos, por lo que la modificación presentada por el Gobierno podría regular y hacer más amigable la reción entre los dueños, mascotas y vecinos.