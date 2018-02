Arzobispo Scicluna agradeció apoyo tras su operación

El arzobispo de Malta, Charles Scicluna, agradeció el apoyo que ha recibido tras ser intervenido quirúrgicamente de la vesícula, lo que impidió seguir con el proceso de investigación del caso Karadima.

El enviado especial del Papa Francisco, quien se ha centrado en testimonio para dilucidar el papel del obispo de Osorno, Juan Barros, como presunto encubridor de los abusos de Fernando Karadima, rompió el silencio en su cuenta de Twitter.

"Un sincero 'gracias' a todos aquellos que han expresado su apoyo y generosamente han ofrecido sus oraciones mientras sigo con mi recuperación. ¡Dios los bendiga", escribió en una imagen donde aparece junto Henry Balzan, y el obispo de Copiapó, Celestino Aós Braco.

Scicluna permanece internado en la Clínica de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Por otro lado, las indagatorias quedaron a cargo del sacerdote Jordi Bertomeu, quien ya se reunió con los voceros de los Laicos de Osorno.

