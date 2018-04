Arica: Denuncian desaparición de dos jóvenes en el mar

Un joven denunció en Facebook la presunta desaparición de dos personas en Arica que habrían sido llevadas por el mar debido a las fuertes marejadas.

Se trataría de dos jóvenes colombianos llamados Carlos Balanta Caicedo y Kevin Gil Campos de 22 y 20 años respectivamente, los que habrían dejado sus bolsos con sus documentos antes de desaparecer en el Océano Pacífico.

El joven que realizó la denuncia, Felipe Aliste Zamorano, aseguró a ADN que una pareja de unos 50 años atestiguaron los hechos y le dieron aviso cuando practicaba surf en las inmediaciones.

La madre de uno de los jóvenes y que reside en Santiago, Marta Caicedo, explicó que ellos llegaron a Arica desde Colombia e iban a averiguar cómo llegar en avión a Santiago. "Una muchacha nos cuenta que salieron del hotel a las 1 de la tarde", relató comentando que después los vieron en el terminal de buses, donde habrían dicho que mejor iban a comprar pasajes para viajar por tierra.

"De ahí para allá no sabemos nada más hasta ayer en la mañana (lunes 2 de marzo), que me llamó supuestamente el capitán de Arica diciéndome que si los conocía", relata la madre explicando que la autoridad marítima "me dijo que su documentación fue encontrada en la playa".

Nina Consuegra Donado, Cónsul Honorario de Colombia en Arica, aseguró que aún hay incertidumbre respecto a los jóvenes presuntamente desaparecidos, por lo que llama a las familias a reportar la situación porque "para que comiencen a buscarlos necesitamos una orden de la fiscalía".