Argandoña a periodista que acusó a intendente del Maule: Si no fuera por esto nadie te conocería

Este jueves, el panel de Bienvenidos conversó acerca del machista comentario que realizó Pablo Milad, intendente de El Maule, contra la periodista Matilde Carrasco, quien lo encaró por llegar tarde a la conferencia de prensa.

"Se le nota que está soltera y seguirá siendo soltera", fue lo que le dijo la autoridad, quien pidió disculpas públicas esta mañana a la comunicadora: "Siempre he respetado profundamente a las mujeres y no me expresé de manera correcta", dijo Milad.

"Estamos en un proceso de cambio cultural, donde hay frases hechas que uno repite porque han sido repetidas a través de los años y que no mide uno las consecuencias o lo que pueda ocasionar en ciertas personas", agregó.

En esa línea, Raquel Argandoña, panelista del matinal, defendió al intendente y puso en duda la molestia de la reportera por haber increpado a Milad al intendente por su retraso.

"No se les falta el respeto (…) El intendente es una autoridad. Es una falta de respeto lo que hiciste porque la responsabilidad de avisarle a la prensa que el intendente se retrasó es de la organización del evento", argumentó.

Posteriormente, la también animadora sostuvo que la autoridad cometió un error gigante al pedirle disculpas, afirmando que Carrasco es quien debería agradecer "porque si no fuera por esta situación hoy nadie la conocería", dijo.

"Yo no me hubiera molestado si el intendente me dice eso a mí, pero le hubiera respondido diciendo que 'sí, puedo quedar soltera, pero falta de sexo no voy a tener'", expresó Argandoña.

Carrasco, por su parte, le manifestó que "los periodistas no somos noticia, entonces no siento ningún orgullo al ser noticia con todo esto. No me hace más popular ni más famosa que hablen de mí por esto".

Los dichos de Raquel Argandoña generaron varias críticas en redes sociales, quienes no entienden cómo la panelista puede justificar ese tipo de comentario tan machista.

Raquel Argandoña todavía no se sale del papel de la Quintrala, no me refiero a lo matonezca sino a creerse patrona de fundo, emplaza a la joven periodista casi diciéndole, “ubícate mijita” minimizándola, #Bienvenidos13 — G. Patricia (@alcivar_rivasp) 4 de octubre de 2018

@Bienvenidos13 dudo que la periodista de Linares se quiera hacer famosa por una falta de respeto de parte del Intendente. Como es posible que Raquel Argandoña siga emitiendo este tipo de comentarios y nadie en el panel diga nada??? — maria jose sepulveda (@cote_robin27) 4 de octubre de 2018

Sólo Raquel Argandoña podría defender una acción tan despreciable como la del Intendente del Maule.#Bienvenidos13 — Hipopótamo Corrupto (@NeuroticaLuna) 4 de octubre de 2018

Que VERGÜENZA Raquel Argandoña, tratando de defender la falta de respeto a la periodista de Linares. Vergüenza teniendo una hija feminista como @K3LCALDERON, su hija podría enseñarle de respeto y de machismo #Bienvenidos13 — Camila Páez (@camiifnandapaez) 4 de octubre de 2018

Raquel Argandoña siempre tan arcaica de pensamiento y normalizando lo que no se debe. #Bienvenidos13 — Zurita🦉 (@zur_ita99) 4 de octubre de 2018

Raquel Argandoña debería ser expulsada de @Bienvenidos13 y la televisión. No puede ser que exprese y menosprecie a profesionales que estudiaron 4/5 años v/s una panelista que no sabemos cómo se mantuvo en la televisión. Me parece violento y una falta de respeto. #Bienvenidos13 — Franco Pérez Cabello (@FrancoCabelo) 4 de octubre de 2018

Qué hace la Raquel Argandoña en #Bienvenidos13? Ese punto de vista masificado le hace mal a la sociedad. Cómo decirle a una periodista que gracias al intendente se hizo famosa? Intendente que por lo demás la insultó — Javier (@verteyfestejar1) 4 de octubre de 2018

Estaba viendo #Bienvenidos13, lamentablemente, y me topo con la

Horriblemente machista opinión de Raquel Argandoña, justificando ofensa a periodista por ser mujer.

¿Hasta cuándo aguantaremos gente así en pantalla?

Me violenta gente así. — Amara🌱💚 (@amarasaava) 4 de octubre de 2018

Me parece INCREÍBLE el nivel de estupidez de Raquel Argandoña, intentando justificar el machismo y la grosería del intendente del Maule.

Dejen de darle pantalla. Y de paso, a Polo Ramírez también sáquenlo.#Bienvenidos13 — AntonellaCattaneo (@AntoCattaneo) 4 de octubre de 2018