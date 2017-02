Arancibia exigió a Aleuy "que se retracte": "Los almirantes no mienten"

El excomandante en jefe de la Armada Jorge Arancibia exigió este miércoles al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a "que se ponga las pilas y se retracte" tras asegurar que sus declaraciones "son completamente falsas" sobre eventuales grupos organizados detrás de la violencia en La Araucanía y los incendios forestales en el centro sur del país.

"Dentro de todo lo dicho, el señor Aleuy se permitió decir que yo mentía y espero que cuando reciba la información del fiscal (José Morales), tenga la hombría de reconocer que me dirigió un calificativo que no corresponde a un almirante de la República", lanzó.

En ese sentido, remarcó que "los almirantes no mienten y el almirante Arancibia, menos, así que el señor Aleuy que se ponga las pilas (...) Eso es un insulto, eso definitivamente me molesta, si el señor Aleuy quería producir un efecto negativo en mí, lo logró, espero ahora que se retracte".

"Me pareció sorprendente al principio, no soy quién para calificar si son cortinas de humo o están tapando otra cosa (el Gobierno), todas esas opiniones son válidas, pero en mi caso cuando me informaron que venía a declarar como imputado, me sorprendió", afirmó.





Más de 4 mil registros

En las afueras del Centro de Justicia, Arancibia aclaró que su declaración fue "voluntaria" y no guarda relación sobre la causa por "difusión falsa" de información sobre la emergencia forestal, "sino por una supuesta transmisión de información militar".

"No he defendido nada en fiscalía, vengo a entregar antecedentes para que fiscal quede claro de lo que dije y mantengo. Cuando hice la entrevista expresé que los servicios policiales... yo sabía, estaba seguro y confiaba que ellos tuvieran la información que yo tenía y que al menos eran de fuentes abiertas", argumentó.

En esa línea, el excomandante en jefe de la Armada dijo tener "4.600 registros de fuentes que se han producido a través de los distintos medios de comunicación" y que recopiló por Internet, los que entregó al Ministerio Público.

"No he dicho que el Gobierno sabía, lo que dije es que los servicios policiales tienen que haber tenido información al respecto (...) No puedo saber, lo niego, si los servicios policiales o Fuerzas Armadas tienen alguna suerte de otra información, no lo puedo saber porque estoy retirado hace 20 años", agregó.





Críticas a La Moneda

Arancibia, por último, mantuvo sus dichos en contra del Gobierno por su actuar tanto en el desastre forestal como en la IX región: "Lo sostengo de forma absoluta, con la información que dispongo, estoy en condicines de demostrar que hay un proceso sistémico de terrorismo en La Araucanía".

"Frente a esa situación extrema que se ha ido produciendo en los últimos años, tengo mi información desde 1990 a la fecha, con esa información el Gobierno debiera haber actuado por distintas formas (...) El actual Gobierno fue lento, malo y desafortunado", apuntó.

Y cerró: "Hago una crítica, porque cuando hay un desastre de esta magnitud en tres regiones, usted no nombra a un ministro para cada región, uno nombra al más potente y capaz para las tres y para que guíe a los intendentes".