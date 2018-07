Apoderada acusada de agredir a profesora junto a su familia negó golpiza y anuncia querella

El caso de Patricia Sepúlveda, la profesora agredida por dos padres y un menor del liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena, tomó un nuevo antecedente, ya que la madre del estudiante descartó que hayan agredido a la docente.



En diálogo con Bienvenidos, la mujer aseguró que desde hace tiempo que no tiene contacto con la víctima de la golpiza.



"Yo no he visto a la profesora alrededor de hace dos meses. La última entrevista que tuve, donde estuvo la señorita Carmen Otarola, que es la coordinadora de Convivencia Social, fue en abril", afirmó.



La madre del estudiante complementó sus dichos, asegurando que "yo le he pegado, que mi marido le ha pegado es mentira, es completamente falso. Incluso yo fui al colegio a hablar con ella y no me atendió porque estaba en un acto. Mi esposo no conoce a la profesora, porque la apoderada soy yo. Él es apoderado suplente, pero solamente va a cosas puntuales del colegio cuando lo llaman de inspectoría".



La mujer aseguró que "me voy a querellar contra ella (la profesora) porque está acosando a mi hijo. Esto es persecución y voy a llegar hasta las últimas consecuencias".