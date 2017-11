Andrés Chadwick y muerte de Matthei: Ha ocupado una parte importante en la historia política

El jefe del comando de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, se refirió a la muerte del excoronel de la FACh, Fernando Matthei, indicando que ya hicieron llegar las condolencias respectivas a su familia, además de valorar su figura para Chile.



"Ha ocupado un lugar importante en la historia política del país. Estaba retirado de sus actividades particulares y lo que corresponde en este momento es hacer un recuerdo y expresar el pésame a la familia", sostuvo.



Acerca de la reacción del candidato presidencial ante la noticia, Chadwick sostuvo que "ya está informado, pero no tengo conocimiento si ha tomado contacto con la familia Matthei. Yo sí lo he hecho y seguramente lo habrá hecho o lo hará en cualquier minuto".



Por último, el jefe del comando comentó que el espíritu dentro del equipo es la de esperanza "de obtener un buen resultado", aunque aclaró que no cuentan con ningún diseño de celebración.