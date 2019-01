Andrés Chadwick se reunió con presidente de la SNA y Huenchumilla por conflicto mapuche

Manuel Palominos. ADN.



El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, se reunió con el ministro del Interior Andrés Chadwick para plantearle la inseguridad que siente el gremio en La Araucanía a raíz de los últimos hechos de violencia registrados desde la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Si bien el timonel se retiró conforme con las respuestas del gobierno, aseguró que pidieron más velocidad en el funcionamiento del Plan Impulso Araucanía.

"Está funcionando lento sí (el plan), y eso es lo que nosotros le hemos pedido al ministro, mayor velocidad. Los recursos, ustedes saben, también había que esperar en 2019 y ahora deben empezar a aparecer los recursos y la puesta en marcha de esto como realmente había que hacerlo", expresó.

Luego de esto, el senador de la Democracia Cristiana y ex intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, también fue recibido por el ministro del interior Andrés Chadwick para abordar los problemas que hoy existen en la región. Principalmente la estrategia que ha tenido el actual gobierno para abordar el conflicto Mapuche. El Senador DC entregó al titular de interior la misma propuesta de solución a la crisis que le costó el cargo el año 2015.

"En el gobierno pasado yo entiendo que no la leyeron y tomaron la decisión de pedirme la renuncia, pero tiene que insistir cuando uno tiene claridad respecto de lo que hay que hacer. Entonces, yo estimo de que si hay otro gobierno, a lo mejor con este gobierno me va mejor, no sé...después de la trágica muerte de Camilo Catrillanca yo he visto que estamos en un cierto silencio político y yo espero que pronto el gobierno diseñe una estrategia más allá de usar la fuerza pública", consideró.

Encuentros y propuesta del senador Huenchumilla que fue valorada desde La Moneda. Así lo expresó la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

"Agradecemos las voluntades democráticas que entendiendo la problemática se ponen al servicio de un trabajo en conjunto como lo hizo hoy día el senador Huenchumilla que concurrió a una reunión con el ministro del Interior, que habiendo reconocido que él tenía en su minuto como exintendente un plan para enfrentar esto. Ni siquiera fue escuchado por su gobierno. Hoy, nosotros no solo escuchamos, sino que recibimos todas sus propuestas para trabajar en conjunto para que La Araucanía le vaya bien", esgrimió.

Ronda de reuniones del Ministro del Interior Andrés Chadwick marcada por la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis en La Araucanía y la modernización en Carabineros, precisamente en esta última materia se confirmó que este lunes el presidente Piñera recibirá en La Moneda a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado.